تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل ترفض قرار وزير العمل وتلوّح بالتصعيد

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1467753-639038935545882640.webp
Doc-P-1467753-639038935545882640.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل اجتماعاً طارئاً، بحث خلاله الإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل، وأعلن في بيان رفضه الشديد لقرار الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء أول خمسين موافقة مسبقة كانت تُمنح سنوياً لكل مكتب مرخّص، خلافاً لما هو معمول به في القرارات السابقة.

واعتبرت النقابة أن القرار يُشكّل ضربة مباشرة لحقوق المكاتب المرخّصة ويهدد استمرارية مئات المؤسسات التي تؤمّن فرص عمل لمئات العائلات اللبنانية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.

وأشارت إلى أنها كانت قد ناقشت هذا الملف ضمن لجنة مشتركة مع وزارة العمل، وقدّمت دراسة تُظهر التداعيات السلبية الخطيرة لهذا الإجراء، ولا سيما أن المكاتب تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة انهيار الكفالات المصرفية التي كانت تُقدّر سابقاً بنحو 33 ألف دولار لكل مكتب، قبل أن تفقد قيمتها الفعلية بفعل الأزمة المالية.

ورأت النقابة أن رفع الكوتا وزيادة الكفالة المصرفية، رغم تقديمه تحت عنوان حماية العاملات، لا يوفّر حماية فعلية، بل يؤدي عملياً إلى إخراج المكاتب الشرعية من السوق، وفتح الباب أمام نشاط المكاتب غير المرخّصة، ما يسيء إلى تنظيم القطاع وحقوق العاملات وأصحاب العمل.

وطالبت النقابة وزير العمل بالتراجع الفوري عن القرار والدعوة إلى طاولة حوار للتوصل إلى حلول متوازنة تحمي القطاع وتحفظ الحقوق المكتسبة، مؤكدة احتفاظها بحقها في التحرّك القانوني والتصعيد. كما أعلنت أنها قدّمت كتاب ربط نزاع مع وزارة العمل بشأن هذا الإجراء، وأن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن الترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات.. مذكّرة لوزير العمل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: القضاء الإسرائيلي يرفض الاستئناف الذي قدمته العائلات الفلسطينية لقرار إخلائها من منازلها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مكاتب السياحة تهنئ "الشرق الأوسط" بالعيد الـ80
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة العمل

محمد حيدر

اللبنانية

وزير محمد

حمد حيدر

محمد ح

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:34 | 2026-01-13
Lebanon24
05:32 | 2026-01-13
Lebanon24
05:22 | 2026-01-13
Lebanon24
05:05 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24