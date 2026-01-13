حاصباني: قانون الفجوة المالية ورسائل التفاؤل يدفعان اليوروبوند صعودًا

كتب على منصة " اكس" إن الحكومة تضع عمليًا حملة سندات اليوروبوند في موقع متقدّم على حساب المودعين، في وقت يواصل سعر هذه السندات ارتفاعه ليقترب من 30 سنتًا، ما يجعل كل تأخير في فتح باب التفاوض كلفة إضافية بمليارات الدولارات على الدولة.



وأوضح أن قيمة اليوروبوند كانت قبل عام بحدود 3 مليارات دولار، بينما باتت اليوم تلامس 10 مليارات، بفعل قانون المالية ورسائل التفاؤل المبكرة عن التعافي التي رفعت الأسعار.



وأشار إلى أن هذا المسار يعطي انطباعًا بأن أولوية الحكومة تتركز على اليوروبوند بدل إنصاف المودعين عبر رسملة .



وختم بالتأكيد أن الواقع يستدعي تصحيح المسار الإصلاحي والذهاب سريعًا إلى التفاوض قبل فوات الأوان.

