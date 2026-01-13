عون: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها

أشار النائب إلى أن " النافذ يتيح تصويت المغتربين في الدائرة 16، ووزير الداخلية قال إنه ملزم تطبيق القانون النافذ".



وكشف في حديث إلى "صوت كلّ "، أنه "إذا أراد الوزير الدعوة إلى الانتخابات في 3 أيار المقبل فيجب أن يدعو الهيئات الناخبة في 3 شباط المقبل أي أننا أمام أسابيع مصيرية، وبالتالي يجب أن تصدر القرارات التطبيقية للدائرة 16، وإذا عدّل مجلس النواب القانون في هذه الفترة عندها يصبح الوزير ملزمًا تنفيذ القانون معدلًا".



وبالنسبة الى احتمال التأجيل التقني للانتخابات، شدد على أن " لا يؤيد أي تمديد أو تأخير في الاستحقاقات"، سائلًا: "لماذا سيتم التأجيل التقني؟ وبانتظار ماذا؟".

وأَضاف: "على الأقل إن الدائرة 16 تتيح لمن تسجلوا أن يصوتوا من مكان إقامتهم ولا تضر بمشاركتهم مع أن الأفضل هو المشاركة الأوسع كما اقترحنا أي بين التصويت في الداخل أو الخارج".



وفي ما يتعلق بالتحالفات ، أكد أن "الصورة ستتضح أكثر في وقت قريب"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن لم تعلن مرشحيها وتحالفاتها".