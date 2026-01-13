تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:05
أشار النائب سليم عون إلى أن "قانون الانتخابات النافذ يتيح تصويت المغتربين في الدائرة 16، ووزير الداخلية قال إنه ملزم تطبيق القانون النافذ". 
 
وكشف النائب عون في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنه "إذا أراد الوزير الدعوة إلى الانتخابات في 3 أيار المقبل فيجب أن يدعو الهيئات الناخبة في 3 شباط المقبل أي أننا أمام أسابيع مصيرية، وبالتالي يجب أن تصدر القرارات التطبيقية للدائرة 16، وإذا عدّل مجلس النواب القانون في هذه الفترة عندها يصبح الوزير ملزمًا تنفيذ القانون معدلًا". 
 
وبالنسبة الى احتمال التأجيل التقني للانتخابات، شدد  على أن "التيار الوطني الحر لا يؤيد أي تمديد أو تأخير في الاستحقاقات"، سائلًا: "لماذا سيتم التأجيل التقني؟ وبانتظار ماذا؟".
 
وأَضاف: "على الأقل إن الدائرة 16 تتيح لمن تسجلوا أن يصوتوا من مكان إقامتهم ولا تضر بمشاركتهم مع أن الأفضل هو المشاركة الأوسع كما اقترحنا أي الاختيار بين التصويت في الداخل أو الخارج". 
 
وفي ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أكد أن "الصورة ستتضح أكثر في وقت قريب"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن لم تعلن القوى السياسية مرشحيها وتحالفاتها". 
التيار الوطني الحر

قانون الانتخابات

القوى السياسية

وزير الداخلية

التيار الوطني

النائب عون

الانتخابية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24