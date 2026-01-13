تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أمطار غزيرة وثلوج وموجة صقيع تضرب لبنان.. وتحذيرات من مصلحة الأرصاد الجوية

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:00
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان منخفضا جوّيا عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويكون مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس الـ ١٠٠٠ متر ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.    

وحذرت المصلحة من تشكل السيول ومن اتجراف التربة ومن سلوك الطرقات الجبلية فوق الـ١٤٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج ومن تطاير اللوحات الاعلانية و الطاقة الشمسية على الطرقات بسبب اشتداد سرعة الرياح ومن ارتفاع  موج البحر  لحدود الـ٥ امتار.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر نهاراً وتتدنى تدريجياً الى ١٠٠٠ مترعلى المرتفعات الشمالية وفي الداخل وتبقى الرياح ناشطة فتصل سرعتها لحدود ال ٩٠ كلم/ساعة ويرتفع معها موج البحرلحدود ٥ أمتار ، تخف حدة الامطار والثلوج ابتداءاً من مساء اليوم.

الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تتساقط امطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الخميس:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً 
من ارتفاع ١١٠٠ متر.
الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءا من ارتفاع ١٧٠٠ وما فوق.







