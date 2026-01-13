فيضان النهر الكبير يغمر سهل عكّار بالمياه

غمرت مياه النهر الكبير ليلًا الأراضي الزراعية وعددًا من المنازل في والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكّار، بعد ارتفاع منسوبه بفعل والأمطار الغزيرة، ما أدّى إلى أضرار مادية واسعة.



وأطلق الأهالي نداءات عاجلة إلى الوزارات والجهات المعنية لمعالجة أسباب الفيضانات بشكل جذري، مطالبين بإقامة سواتر ترابية من الجانب اللبناني للنهر الكبير لحماية القرى والأراضي من الغمر المتكرر.



بالتوازي، تساقطت الثلوج على المرتفعات في أعالي جرود عكّار، فيما أعلنت البلديات، بالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول، رفع الجهوزية والاستعداد للتدخل تحسّبًا لأي طارئ.

