Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فيضان النهر الكبير يغمر سهل عكّار بالمياه

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:37
Doc-P-1467786-639038974405507021.webp
Doc-P-1467786-639038974405507021.webp photos 0
غمرت مياه النهر الكبير ليلًا الأراضي الزراعية وعددًا من المنازل في السماقية والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكّار، بعد ارتفاع منسوبه بفعل العاصفة والأمطار الغزيرة، ما أدّى إلى أضرار مادية واسعة.

وأطلق الأهالي نداءات عاجلة إلى الوزارات والجهات المعنية لمعالجة أسباب الفيضانات بشكل جذري، مطالبين بإقامة سواتر ترابية من الجانب اللبناني للنهر الكبير لحماية القرى والأراضي من الغمر المتكرر.

بالتوازي، تساقطت الثلوج على المرتفعات في أعالي جرود عكّار، فيما أعلنت البلديات، بالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول، رفع الجهوزية والاستعداد للتدخل تحسّبًا لأي طارئ.
السماقية

العاصفة

الضاهر

سماقية

الغزي

رابية

المعن

