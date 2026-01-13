اضطرابات في حركة الطيران.. هذا ما حصل أمس في مطار بيروت

تسبب المنخفض الجوي العالي الفعالية الذي يضرب منذ الأمس الإثنين بالتأثير على حركة الطيران في مطار .



فقد اضطرت عدة طائرات أمس لتأخير هبوطها في بسبب الرياح والأحوال الجوية السيئة من بينها طائرة للميدل ايست آتية من ميلانو، إضافة إلى طائرة آتية من ، وبعد انتظار وعدة محاولات تمكنت طائرتا الميدل ايست من الهبوط في بأمان.



في حين فضلت طائرة تابعة لشركة Turkish airways تحويل مسارها والعودة إلى إسطنبول بسبب الأحوال الجوية السيئة.



وكان " " أفاد أمس أن رحلة ME21 من بروكسل إلى اضطُرّت للقيام بـOverShoot أي الإقلاع من جديد وذلك بسبب الطقس العاصف قبل أن تهبط بشكل طبيعي.



