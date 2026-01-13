تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

اضطرابات في حركة الطيران.. هذا ما حصل أمس في مطار بيروت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 03:55
تسبب المنخفض الجوي العالي الفعالية الذي يضرب لبنان منذ الأمس الإثنين بالتأثير على حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي

فقد اضطرت عدة طائرات أمس لتأخير هبوطها في مطار بيروت بسبب الرياح والأحوال الجوية السيئة من بينها طائرة للميدل ايست آتية من ميلانو، إضافة إلى طائرة  آتية من بروكسل، وبعد انتظار وعدة محاولات تمكنت طائرتا الميدل ايست من الهبوط في المطار بأمان.

في حين فضلت طائرة تابعة لشركة Turkish  airways  تحويل مسارها والعودة إلى إسطنبول بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وكان "لبنان 24" أفاد أمس أن رحلة ME21 القادمة من بروكسل إلى بيروت اضطُرّت للقيام بـOverShoot أي الإقلاع من جديد وذلك بسبب الطقس العاصف قبل أن تهبط بشكل طبيعي.
المصدر: لبنان 24
