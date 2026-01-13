أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام

زار عضو "اللقاء " النائب ، للسكك الحديد والنقل العام المشترك زياد شيا، وعقد معه اجتماعًا، في حضور بلديات – جبل الشيخ ياسر خليل، ورئيس اتحاد بلديات راشيا – قلعة نظام مهنا، ورئيس اتحاد بلديات البحيرة إسكندر بركة.



خلال الاجتماع، تمّ الاتفاق على ربط قضاءي راشيا والبقاع بشبكة النقل العام المشترك، تسهيلًا لتنقّلات المواطنين، عبر تسيير رحلات يومية إلى القضاءين، على أن يتم إطلاق العمل بهذه الخطة قريبًا جدًا، بعدما تمّ تخصيص الباصات، ويجري العمل على وضع جدول الرحلات.



وشكر النائب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام لسكك الحديد والنقل العام المشترك، وفريق عملهما، على اهتمامهم بحاجات أبناء راشيا والبقاع الغربي وعموم اللبنانيين.

