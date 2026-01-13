تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:58
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، المدير العام للسكك الحديد والنقل العام المشترك زياد شيا، وعقد معه اجتماعًا، في حضور رئيس اتحاد بلديات راشيا – جبل الشيخ ياسر خليل، ورئيس اتحاد بلديات راشيا – قلعة الاستقلال نظام مهنا، ورئيس اتحاد بلديات البحيرة إسكندر بركة.

خلال الاجتماع، تمّ الاتفاق على ربط قضاءي راشيا والبقاع الغربي بشبكة النقل العام المشترك، تسهيلًا لتنقّلات المواطنين، عبر تسيير رحلات يومية إلى القضاءين، على أن يتم إطلاق العمل بهذه الخطة قريبًا جدًا، بعدما تمّ تخصيص الباصات، ويجري العمل على وضع جدول الرحلات.

وشكر النائب أبو فاعور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام لسكك الحديد والنقل العام المشترك، وفريق عملهما، على اهتمامهم بحاجات أبناء راشيا والبقاع الغربي وعموم اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة
خريش وأبو فاعور يبحثان دعم مراكز الدفاع المدني في راشيا والبقاع الغربي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لمفتي راشيا إلى البقاع: تأكيد على السلم الأهلي ومكافحة المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل أبو فاعور

البقاع الغربي

المدير العام

رئيس اتحاد

الديمقراطي

الاستقلال

أبو فاعور

وائل أبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-01-13
Lebanon24
08:50 | 2026-01-13
Lebanon24
08:49 | 2026-01-13
Lebanon24
08:42 | 2026-01-13
Lebanon24
08:39 | 2026-01-13
Lebanon24
08:32 | 2026-01-13
فيديو
