بسبب سرعة الرياح.. سقوط لوحة إعلانية من على جسر مستشفى البترون (صور)

أدّت سرعة الرياح إلى سقوط لوحة إعلانية من على جسر ما تسبب بسقوطها على المسلك الشرقي للأوتوستراد ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وطلبت البلدية من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة.



ويعمل عناصر البلدية على تسهيل حركة المرور ومعالجة الوضع.