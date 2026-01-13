عشرات الحرائق وحالات الإنقاذ… حصيلة ثقيلة للدفاع المدني خلال يوم واحد

أعلنت أن فرقها نفّذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 76 مهمة إسعاف وإنقاذ على مختلف الأراضي ، توزّعت بين حرائق وحوادث وإنقاذ وخدمات عامة.



وفي التفاصيل، سجّل الدفاع المدني 14 مهمة لإخماد حرائق شملت 5 حرائق آليات، وحرائق في مؤسستين، وحريق منزل واحد، إضافة إلى 6 حرائق ناتجة عن أعطال كهربائية.



كما نفّذت الفرق 19 مهمة إنقاذ، بينها مساعدة سيارتين علقتا في الثلوج، وإنقاذ 6 سيارات غارقة في السيول، وفتح 4 طرق بسبب انجراف التربة، وسحب المياه من 3 مستودعات ومؤسسات، وفتح 4 طرق نتيجة تراكم الثلوج.



وفي مجال الإسعاف، جرى تنفيذ 37 مهمة، شملت معالجة 16 حالة طارئة، و4 حوادث سير، ونقل 16 مريضاً، إضافة إلى نقل جثة واحدة.



كما سجّل الدفاع المدني 6 مهام في إطار .

Advertisement