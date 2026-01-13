ريفي: حماية أرواح أهالي طرابلس لا تقل أولوية عن إعادة إعمار الجنوب

اعتبر النائب أن توجّه الحكومة لفتح ملف إعادة إعمار الجنوب يشكّل خطوة محقة وضرورية في إطار مسؤولية الدولة، لكنه شدّد في المقابل على أنّ هناك أمانة لا تقلّ إلحاحاً يجب وضعها على جدول أعمال الحكومة، وهي ملف الأبنية المتداعية في مدينة .



وفي بيان له، لفت إلى أن أكثر من 500 مبنى في المدينة يهدّد قاطنيها خطر الموت في أي لحظة، مطالباً بإدراج هذا الملف كبند طارئ على طاولة ، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة تتجاوز الوعود الورقية.

وأكد أن طرابلس لم تعد تحتمل مزيداً من المآسي، وأن حماية أرواح اللبنانيين يجب أن تبقى أولوية لا تقبل التجزئة أو التأجيل.



كما نوّه ريفي بمبادرة مفتي طرابلس والشمال ، الذي دعا إلى اجتماع طارئ مساء اليوم يضم المعنيين بهذا الملف، بهدف البحث في سبل المعالجة.