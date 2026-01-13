تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ريفي: حماية أرواح أهالي طرابلس لا تقل أولوية عن إعادة إعمار الجنوب

Lebanon 24
13-01-2026 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1467836-639039027227656617.webp
Doc-P-1467836-639039027227656617.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر النائب أشرف ريفي أن توجّه الحكومة لفتح ملف إعادة إعمار الجنوب يشكّل خطوة محقة وضرورية في إطار مسؤولية الدولة، لكنه شدّد في المقابل على أنّ هناك أمانة لا تقلّ إلحاحاً يجب وضعها على جدول أعمال الحكومة، وهي ملف الأبنية المتداعية في مدينة طرابلس.

وفي بيان له، لفت ريفي إلى أن أكثر من 500 مبنى في المدينة يهدّد قاطنيها خطر الموت في أي لحظة، مطالباً بإدراج هذا الملف كبند طارئ على طاولة مجلس الوزراء، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة تتجاوز الوعود الورقية.
 
وأكد أن طرابلس لم تعد تحتمل مزيداً من المآسي، وأن حماية أرواح اللبنانيين يجب أن تبقى أولوية لا تقبل التجزئة أو التأجيل.

كما نوّه ريفي بمبادرة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الذي دعا إلى اجتماع طارئ مساء اليوم يضم المعنيين بهذا الملف، بهدف البحث في سبل المعالجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسعد خلال زيارته قائد الجنوب الإقليمي: حماية الأهالي أولوية في مواجهة السرقات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: أؤكد أن عودة الأهالي إلى جنوب الليطاني أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مدبولي من غرفة بيروت: الشراكة المصرية – اللبنانية ضرورة وإعادة الإعمار أولوية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: العودة إلى الجنوب والإعمار ووقف الاعتداءات أولوية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ محمد إمام

مجلس الوزراء

الشيخ محمد

أشرف ريفي

محمد إمام

أشرف ريف

شيخ محمد

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-01-13
Lebanon24
08:53 | 2026-01-13
Lebanon24
08:50 | 2026-01-13
Lebanon24
08:49 | 2026-01-13
Lebanon24
08:42 | 2026-01-13
Lebanon24
08:39 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24