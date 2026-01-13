شحادة: الجامعات شريك أساسي في تنفيذ الأجندة الرقمية للدولة

وقّعت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدعم مسار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



وجرى التوقيع في بين الوزير ورئيس الجامعة ، وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار تعاون لتعزيز اقتصاد المعرفة وربط القدرات الأكاديمية بالأجندة الوطنية للتحول الرقمي.



وتشمل مجالات التعاون البحث العلمي، وبناء القدرات، وتطوير المهارات، وتنمية المواهب والتعلم التطبيقي.



وأكد شحادة أهمية دور الجامعات في إنجاح التحول الرقمي، فيما شدد صقر على الجامعة بدعم الابتكار وتمكين الطلاب للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

