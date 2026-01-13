عاصفة وبرد وفيضانات في النبطية والكهرباء مقطوعة منذ 5 أيام

شهدت ومحيطها موجة طقس قاسية منذ ليل أمس حتى ظهر اليوم، تميّزت بهطولات مطرية غزيرة وعاصفة برد صباحية بحبات كبيرة، ما فاقم معاناة الأهالي في ظل استمرار انقطاع الكهرباء منذ خمسة أيام متواصلة.



وتسببت الأمطار بتجمّع المياه على عدد واسع من الطرق، وألحقت أضرارًا بالمزروعات الموسمية وبعض الممتلكات، فيما تشكّلت برك ومستنقعات في نقاط عدة، أبرزها دوار – تول، شوارع تول، محيط آبار ، طريق الدوير – الشرقية، وأحياء من ، ما أدى إلى تعطّل سيارات عديدة وتوقفها على جوانب الطرق.



وسُجّل فيض نهر عربصاليم عند جسر ، فيما ارتفع منسوب نبع بشكل لافت، ما أدى إلى فيضان قنواته ومجاريه بمعدلات مرتفعة.



ويأتي هذا الطقس العاصف ليضاعف الضغوط على سكان المنطقة، وخصوصًا العائلات التي تستضيف نازحين من بلدات الحافة الأمامية الخاضعة للاعتداءات اليومية، وسط مطالبات للجهات المعنية بتأمين الخدمات الأساسية، وفي مقدّمها إعادة الكهربائي، لمنع تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية أكثر.

