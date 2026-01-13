تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

عاصفة وبرد وفيضانات في النبطية والكهرباء مقطوعة منذ 5 أيام

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:05
شهدت النبطية ومحيطها موجة طقس قاسية منذ ليل أمس حتى ظهر اليوم، تميّزت بهطولات مطرية غزيرة وعاصفة برد صباحية بحبات كبيرة، ما فاقم معاناة الأهالي في ظل استمرار انقطاع الكهرباء منذ خمسة أيام متواصلة.

وتسببت الأمطار بتجمّع المياه على عدد واسع من الطرق، وألحقت أضرارًا بالمزروعات الموسمية وبعض الممتلكات، فيما تشكّلت برك ومستنقعات في نقاط عدة، أبرزها دوار حاروف – تول، شوارع تول، محيط آبار فخر الدين، طريق الدوير – الشرقية، وأحياء من مدينة النبطية، ما أدى إلى تعطّل سيارات عديدة وتوقفها على جوانب الطرق.

وسُجّل فيض نهر عربصاليم عند جسر الست زبيدة، فيما ارتفع منسوب نبع الطاسة بشكل لافت، ما أدى إلى فيضان قنواته ومجاريه بمعدلات مرتفعة.

ويأتي هذا الطقس العاصف ليضاعف الضغوط على سكان المنطقة، وخصوصًا العائلات التي تستضيف نازحين من بلدات الحافة الأمامية الخاضعة للاعتداءات اليومية، وسط مطالبات للجهات المعنية بتأمين الخدمات الأساسية، وفي مقدّمها إعادة التيار الكهربائي، لمنع تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية أكثر.
أهالي النبطية يناشدون كشف أسباب الانقطاع التام للكهرباء منذ 3 أيام
صباح اليوم.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
كهرباء لبنان: إعادة 10 مخارج من محطة النبطية إلى الخدمة بعد العطل
بسبب العاصفة... إنقطاع الكهرباء عن 30 بلدة
مدينة النبطية

فخر الدين

التيار

الطاسة

حاروف

زبيدة

المعن

