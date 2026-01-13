تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا يُشكّل "سقوط مادورو" ضربة كبيرة لـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1467872-639039084032961290.png
Doc-P-1467872-639039084032961290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن خبراء يرون أن سقوط نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا يمثل ضربة قاصمة لشبكات الدعم الخارجي لحزب الله، حيث وضعه ذلك أمام "خسائر مركبة" طالت الشرايين المالية واللوجستية التي كانت توفرها كاراكاس للحزب لسنوات طويلة. 
 
ويؤكدون أن خسارة الحليف الأبرز لم تجفف فقط منابع تمويل ضخمة تعتمد على قنوات غير مشروعة، بل عطلت أيضاً مسارات تدريب عسكرية ومناورات قتالية كان الحزب يجريها هناك؛ ما يضعه في مواجهة تحدي "التكيف الإجباري" مع واقع جيوسياسي آخذ في التقلص.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد خليل الجميّل، إنه على الرغم من غياب المعلومات الدقيقة عن نشاط حزب الله في فنزويلا، حيث تتواصل التطورات منذ سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فمن المرجّح أن حزب الله يعاني من تداعيات ما حصل.

وأشار إلى أن المؤشرات تدل إلى أن الحزب وإيران يواجهان تحديات حقيقية في ظل هذا التحول الكبير بعد خسارتهما حليفاً رئيساً في أميركا اللاتينية.

وأضاف الجميّل لـ "إرم نيوز" أنه وفق المعلومات الإعلامية فإن فنزويلا تحت حكم مادورو كانت مصدراً مهماً لتمويل حزب الله، حيث كانت تشكل حلقة أساسية في شبكة الدعم المالي التي يعتمد عليها الحزب، والتي كانت تشمل أنشطة تجارية وشبكات تمويل عبر قنوات غير مشروعة.

وذكر أنه على الرغم أن المنظومة السياسية والأمنية الفنزويلية لم تتفكك، وإنما تم تحييد مادورو فقط، فإن النظام الفنزويلي هو حتماً في حالة ضعف متدرج ومتراكم، وبالتأكيد فإن الحزب قد فقد مصدراً حيوياً لدعمه المالي. 
 
وأوضح الجميّل أن هذه المعلومات تشير إلى أن حزب الله كان يواصل تدريب عناصره في فنزويلا، خاصة في مجال المناورات والتكتيك العسكري والأساليب القتالية.

وأكد أن تأثيرات سقوط مادورو على حزب الله لا تقتصر على الناحية المالية والعسكرية فقط، بل تشمل أيضاً العلاقات السياسية التي كانت تربط الحزب وإيران بهذا النظام الذي كان يشكل أحد الحلفاء المهمين لحزب الله على الصعيدين السياسي والدولي، ومع سقوط مادورو، سيكون من الصعب على الحزب الحفاظ على هذه الروابط.

وخلص إلى أن حزب الله أمام تحديات جديدة بسبب التغيرات المتسارعة في فنزويلا، والتي ستؤثر حتماً على استقرار الشبكات المالية والتدريبية التي كان يعتمد عليها، ومع هذه الخسائر المتراكمة والمركبة سيجد الحزب نفسه مضطراً للتكيف مع الواقع الجديد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يُشكّل سقوط مادورو ضغطاً على "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": "حزب الله" في لبنان ليس في وضع جيد
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

الفنزويلي

فنزويلية

كاراكاس

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-01-13
Lebanon24
08:53 | 2026-01-13
Lebanon24
08:50 | 2026-01-13
Lebanon24
08:49 | 2026-01-13
Lebanon24
08:42 | 2026-01-13
Lebanon24
08:39 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24