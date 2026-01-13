المطارنة الموارنة: لا استقرار بلا سيادة ولا دولة بلا حصرية سلاح

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك ، وناقشوا شؤونًا كنسية ووطنية، مؤكدين في بيانهم ضرورة اغتنام الفرصة الإقليمية والدولية لإنقاذ من الانقسام والضياع والدفع نحو التوافق والوحدة.



ورحّبوا ببدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشراف دولي عبر لجنة "الميكانيزم"، معتبرين أن الطابع المدني-الرئاسي للوفود مؤشر جدية شرط احترام السيادة والحقوق ووقف العنف الميداني. كما شددوا على أن أي حل مالي يجب أن يحفظ حقوق المودعين والمؤسسات والنقابات ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي.



ودعا المطارنة إلى استكمال التفاهم اللبناني-الفلسطيني لتسليم سلاح المخيمات إلى الدولة، لما لذلك من أثر مباشر في تنفيذ القرار 1701، محذرين في الوقت نفسه من محاولات نقل الصراعات إلى لبنان، ومطالبين بتعاون لبناني-سوري لمنع الفتن.



وختموا بدعوة اللبنانيين إلى الصلاة من أجل وحدة ، ووقف الحروب، وإحلال السلام في لبنان والمنطقة.





