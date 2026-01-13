تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المطارنة الموارنة: لا استقرار بلا سيادة ولا دولة بلا حصرية سلاح

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:45
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وناقشوا شؤونًا كنسية ووطنية، مؤكدين في بيانهم ضرورة اغتنام الفرصة الإقليمية والدولية لإنقاذ لبنان من الانقسام والضياع والدفع نحو التوافق والوحدة.

ورحّبوا ببدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشراف دولي عبر لجنة "الميكانيزم"، معتبرين أن الطابع المدني-الرئاسي للوفود مؤشر جدية شرط احترام السيادة والحقوق ووقف العنف الميداني. كما شددوا على أن أي حل مالي يجب أن يحفظ حقوق المودعين والمؤسسات والنقابات ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

ودعا المطارنة إلى استكمال التفاهم اللبناني-الفلسطيني لتسليم سلاح المخيمات إلى الدولة، لما لذلك من أثر مباشر في تنفيذ القرار 1701، محذرين في الوقت نفسه من محاولات نقل الصراعات السورية إلى لبنان، ومطالبين بتعاون لبناني-سوري لمنع الفتن.

وختموا بدعوة اللبنانيين إلى الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، ووقف الحروب، وإحلال السلام في لبنان والمنطقة.

