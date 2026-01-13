مكتب فضل الله: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر شعبان

أعلن المكتب الشرعي في المرجع في بيان أن" يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 كانون الثاني 2026 هو أول أيام شهر شعبان المعظّم لعام 1447هـ، وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحته بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة"، وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحته بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة".

وتمنى المكتب الشرعي" التوفيق للخيرات في شهر شعبان"، سائلاً" الله تعالى أن يتقبلل الأعمال، والمغفرة والرحمة والفرج والنصر والعزة إنه أرحم الراحمين".

