تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
Lebanon 24
13-01-2026
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال توفيق دبوسي مع رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
الشمال
شادي
السيد على
رأس وفد نقابي، لمناقشة
القضايا
الاقتصادية والعمالية والإنمائية المشتركة.
وأكد دبوسي خلال اللقاء على "أهمية الشراكة بين
الهيئات الاقتصادية
والنقابية"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى "تفكير جديد ومسؤولية جماعية" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، تطرق السيد إلى جملة من الملفات المطلبية، أبرزها:
إعادة فتح مشروع منجرة تدريب الصناعات الخشبية في
معرض رشيد كرامي الدولي
، الذي يضم أكثر من 30 متدرباً ويظل مغلقاً منذ عامين، مع الإشارة إلى وقوف دبوسي ودعمه لإحياء المشروع.
ضرورة الإسراع في ترميم المباني المتهالكة في بعض مناطق طرابلس لضمان سلامة المواطنين.
واختتم السيد اللقاء مشدداً على "التعاون المشترك" لخدمة طرابلس وقطاعاتها النقابية والإنتاجية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
13/01/2026 18:56:51
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة تكنولوجيا التربية لتعزيز التحول الرقمي
Lebanon 24
شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة تكنولوجيا التربية لتعزيز التحول الرقمي
13/01/2026 18:56:51
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة
Lebanon 24
خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة
13/01/2026 18:56:51
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال هنّا قطر بيومها الوطني
Lebanon 24
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال هنّا قطر بيومها الوطني
13/01/2026 18:56:51
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
معرض رشيد كرامي الدولي
اتحاد نقابات العمال
الهيئات الاقتصادية
رئيس غرفة التجارة
رشيد كرامي الدولي
رشيد كرامي
رئيس اتحاد
معرض رشيد
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
Lebanon 24
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:23 | 2026-01-13
13/01/2026 11:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:18 | 2026-01-13
13/01/2026 11:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:17 | 2026-01-13
13/01/2026 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2026-01-13
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:23 | 2026-01-13
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:18 | 2026-01-13
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:17 | 2026-01-13
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:14 | 2026-01-13
من يعقوبيان.. سؤال الى الحكومة حول عدم تعيين أعضاء المجلس الدستوري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24