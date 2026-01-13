تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:25
التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد على رأس وفد نقابي، لمناقشة القضايا الاقتصادية والعمالية والإنمائية المشتركة.

وأكد دبوسي خلال اللقاء على "أهمية الشراكة بين الهيئات الاقتصادية والنقابية"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى "تفكير جديد ومسؤولية جماعية" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، تطرق السيد إلى جملة من الملفات المطلبية، أبرزها:

إعادة فتح مشروع منجرة تدريب الصناعات الخشبية في معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يضم أكثر من 30 متدرباً ويظل مغلقاً منذ عامين، مع الإشارة إلى وقوف دبوسي ودعمه لإحياء المشروع.

ضرورة الإسراع في ترميم المباني المتهالكة في بعض مناطق طرابلس لضمان سلامة المواطنين.

واختتم السيد اللقاء مشدداً على "التعاون المشترك" لخدمة طرابلس وقطاعاتها النقابية والإنتاجية. 
