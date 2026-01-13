لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية

التقى والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي مع رئيس والمستخدمين في شادي رأس وفد نقابي، لمناقشة الاقتصادية والعمالية والإنمائية المشتركة.



وأكد دبوسي خلال اللقاء على "أهمية الشراكة بين والنقابية"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى "تفكير جديد ومسؤولية جماعية" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



من جانبه، تطرق السيد إلى جملة من الملفات المطلبية، أبرزها:



إعادة فتح مشروع منجرة تدريب الصناعات الخشبية في ، الذي يضم أكثر من 30 متدرباً ويظل مغلقاً منذ عامين، مع الإشارة إلى وقوف دبوسي ودعمه لإحياء المشروع.



ضرورة الإسراع في ترميم المباني المتهالكة في بعض مناطق طرابلس لضمان سلامة المواطنين.



واختتم السيد اللقاء مشدداً على "التعاون المشترك" لخدمة طرابلس وقطاعاتها النقابية والإنتاجية.



