تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رجي يبحث آليات تسهيل إصدار الجوازات للمغتربين
Lebanon 24
13-01-2026
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
، في اطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الخدمات القنصلية، من خلال إعتماد المكننة،اجتماعا مع
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
والوفد المرافق، جرى خلاله البحث في تزويد السفارات والقنصليات العامة
اللبنانية
، بآلات مخصّصة لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ، بما يسهّل على اللبنانيين المنتشرين تقديم طلباتهم مباشرة في البعثات من دون الحاجة للمجيء إلى
لبنان
كما هو الحال راهناً.
كما تطرق اللقاء الى شؤون التأشيرات وجوازات المرور وعدد من المسائل القنصلية الأخرى، إضافة إلى بحث إمكان إصدار جوازات سفر بيوكربونية قريباً كبديل عن جوازات السفر البيومترية الحالية، وهو النموذج الاحدث والاكثر اماناً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري لـ "سانا": قسد تركت آليات مفخخة في شوارع الشيخ مقصود بحلب
Lebanon 24
مصدر عسكري لـ "سانا": قسد تركت آليات مفخخة في شوارع الشيخ مقصود بحلب
13/01/2026 18:57:10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
13/01/2026 18:57:10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي تسلّم رسالة تهنئة من لافروف وبحث مع بلاسخارت في الأوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
رجي تسلّم رسالة تهنئة من لافروف وبحث مع بلاسخارت في الأوضاع في لبنان والمنطقة
13/01/2026 18:57:10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بما يضمن تسهيل مهامها بدارفور وكردفان
Lebanon 24
الدعم السريع: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بما يضمن تسهيل مهامها بدارفور وكردفان
13/01/2026 18:57:10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للأمن
وزير الخارجية
المدير العام
اللبنانية
حسن شقير
يوسف رجي
لبنان
البعث
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
Lebanon 24
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:23 | 2026-01-13
13/01/2026 11:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:18 | 2026-01-13
13/01/2026 11:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:17 | 2026-01-13
13/01/2026 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2026-01-13
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:23 | 2026-01-13
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:18 | 2026-01-13
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:17 | 2026-01-13
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:14 | 2026-01-13
من يعقوبيان.. سؤال الى الحكومة حول عدم تعيين أعضاء المجلس الدستوري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 18:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24