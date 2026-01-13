رجي يبحث آليات تسهيل إصدار الجوازات للمغتربين

عقد والمغتربين ، في اطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الخدمات القنصلية، من خلال إعتماد المكننة،اجتماعا مع العام اللواء والوفد المرافق، جرى خلاله البحث في تزويد السفارات والقنصليات العامة ، بآلات مخصّصة لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ، بما يسهّل على اللبنانيين المنتشرين تقديم طلباتهم مباشرة في البعثات من دون الحاجة للمجيء إلى كما هو الحال راهناً.

كما تطرق اللقاء الى شؤون التأشيرات وجوازات المرور وعدد من المسائل القنصلية الأخرى، إضافة إلى بحث إمكان إصدار جوازات سفر بيوكربونية قريباً كبديل عن جوازات السفر البيومترية الحالية، وهو النموذج الاحدث والاكثر اماناً.

