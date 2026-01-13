إقرار مشروع قانون لإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عقدت "لجنة تكنولوجيا المعلومات" النيابية في جلسة اليوم برئاسة النائب ، وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش النواب سعيد ، رازي الحاج، أديب عبد وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، ممثلا لشؤون التكنولوجيا جاد منيمنة ونادين شاوي والخبير القانوني المحامي أنطوان .

وخلال الجلسة، أقدمت اللجنة على دراسة مشروع القانون إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مفصّل.

وبعد المباحثات والمناقشات، اقرت اللجنة مشروع القانون معدّلاً.





