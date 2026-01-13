تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جامعة الروح القدس – الكسليك تنال تصنيفاً عالمياً مرموقاً لكلية إدارة الأعمال

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:46
حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك على اعتراف عالمي، بعد تصنيفها ضمن أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم ومنحها أربع نخلات تميز (Palmes of Excellence) خلال مؤتمر Eduniversal World Convention 2026 في الهند.

ويضع هذا التصنيف الكلية ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية الأكثر تأثيراً عالمياً، وفقاً لـ Eduniversal، وهي وكالة تصنيف عالمية متخصصة في التعليم العالي تقيّم أفضل 1000 كلية إدارة أعمال في 154 دولة.

وعلقت عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة على الإنجاز، مؤكدة أن "التركيز الاستراتيجي على الشراكات الدولية والاعتمادات الأكاديمية والتعليم التطبيقي" ساهم في ترسيخ مكانة الكلية كقوة رائدة في لبنان والعالم.

وأضافت أن الكلية تواصل التزامها "إعداد قادة أعمال المستقبل" القادرين على إحداث تأثير إيجابي، معتبرة أن هذا التقدير يُجسّد تفاني الهيئتين التعليمية والإدارية في تقديم تعليم إداري عالي الجودة.
مواضيع ذات صلة
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك تنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم تجمع تيلي لوميار ـ نورسات وكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك تختتم برنامج IdeaLab: ثلاث سنوات من الابتكار وريادة الأعمال نحو لبنان أكثر استدامة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

