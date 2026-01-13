جامعة الروح القدس – الكسليك تنال تصنيفاً عالمياً مرموقاً لكلية إدارة الأعمال

حصلت كلية في جامعة الروح – الكسليك على اعتراف عالمي، بعد تصنيفها ضمن أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم ومنحها أربع نخلات تميز (Palmes of Excellence) خلال مؤتمر Eduniversal World Convention 2026 في .



ويضع هذا التصنيف الكلية ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية الأكثر تأثيراً عالمياً، وفقاً لـ Eduniversal، وهي وكالة تصنيف عالمية متخصصة في التعليم العالي تقيّم أفضل 1000 كلية إدارة أعمال في 154 دولة.



وعلقت عميدة الكلية الدكتورة دانيال فريحة على الإنجاز، مؤكدة أن "التركيز الاستراتيجي على الشراكات الدولية والاعتمادات الأكاديمية والتعليم التطبيقي" ساهم في ترسيخ مكانة الكلية كقوة رائدة في والعالم.



وأضافت أن الكلية تواصل التزامها "إعداد قادة أعمال " القادرين على إحداث تأثير إيجابي، معتبرة أن هذا التقدير يُجسّد تفاني الهيئتين التعليمية والإدارية في تقديم تعليم إداري عالي الجودة.



