شقير من بعبدا: متفائلون بالمستقبل

اسقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق الذي قدم له التهنئة بالاعياد المجيدة وبالانجازات التي تحققت في السنة الأولى من عهده.

وبعد اللقاء صرح الوزير السابق للصحافيين فقال: "كان لي شرف لقاء رئيس الجمهورية وعايدته في وهنأته على الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي تحققت في اول سنة من . ورغبت في وضعه في الأجواء الاقتصادية للعام 2025 والاعياد التي شهدناها في هذه السنة التي اعادتنا الى أيام العز، حيث كانت هناك حركة قوية وسياحة خارجية في البلد، كما كان جو العيد ممتلئا بالتفاؤل بالمستقبل الجيد والمحبة".

أضاف: "اننا كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل وبان نصل الى حل للفجوة المالية. لدينا بعض الملاحظات التي نعمل عليها ولكن يجب ان نصل الى حل للقطاع المصرفي فعودة البلد اقتصاديا كما نحلم جميعا ويحلم به فخامة الرئيس تتطلب قطاعا مصرفيا قويا، اننا كهيئات متفائلون واعاده الله عليكم جميعا سنة خير ".

سئل: تتحدثون بتفاؤل عن الوضع الاقتصادي. لكن في ظل ما يجري امنيا وعدم اكتمال حصرية السلاح وما يجري في المنطقة، كيف يمكن للبنان ان يسير بهذا التفاؤل؟

أجاب: "نحن متفائلون، وكما قلنا الاعياد كانت ممتازة والوضع الاقتصادي افضل، ونتمنى إيجاد حل لهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وللقرار 1701 وساعتئذ ينتقل من مكان الى مكان آخر".

