تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

Lebanon 24
13-01-2026 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1467922-639039161110042433.png
Doc-P-1467922-639039161110042433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، حيث تم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
وبحث بري مع وزير المالية ياسين جابر، في الوضع المالي .

واستقبل رئيس المجلس وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص حيث عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية متعلقة بقانون الاعلام والمتعاقدين مع وزارة الاعلام وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين .

وبعد اللقاء، قال مرقص : "هذه زيارة دورية لدولة رئيس مجلس النواب، وقد بحثنا في موضوعات تتعلق بالتشريعات المتصلة بالإعلام ولاسيما قانون الإعلام الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، والذي تمنيت على دولة الرئيس إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بعدما أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في اللجان حتى فرغت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزاً للإقرار".

أضاف: "تمنيت أيضا، إقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد ، والذي كان مدرجا في جدول أعمال الهيئة العامة، لولا فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة. ووعد دولة الرئيس خيرا".

وتابع: "أشار دولة الرئيس الى موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمنة التي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي وصفها دولة الرئيس بالجيدة جداً. وتطرقنا أيضاً إلى موضوعات إعلامية عامة ولاسيما التشريعات، منها موضوع قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع حيث استعدت أمام دولة الرئيس مجموعة الملاحظات التي كنت أبديتها في مجلس وزراء بمقتضى دراسة قانونية رفعتها إلى المجلس وأخذ المجلس بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفظي في محضر الجلسة ، وقد شرحت لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات وتمنيت أن يأخذ بها المجلس النيابي الكريم أسوة بملاحظات عديدة على مشروع القانون، فكانت ردة فعل دولة الرئيس إيجابية بهذا الخصوص ،مؤكداً على نقاط ثلاث أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها ، والأمر الثاني يتعلق بعدم المساس بالذهب. وهنا أشرت إلى الأحكام الإضافية التي أدخلناها،إلى مشروع القانون بهذه الغاية ، والأمر الثالث الذي أكد عليه دولة الرئيس هو موضوع الصدقية في الوعود التي يمكن أن تعطى للمودعين بحيث أن تكون هذه الوعود مبنية على أرقام واحتسابات واضحة ليس فيها من خطأ أو من وعود قد تؤدي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق" . 

ومن زوار الرئيس بري : المدير العام السابق للأمن اللواء عباس ابراهيم.
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه وتمنيت إقرار قانون الإعلام والمتعاقدين
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه وتمنيت إقرار قانون الإعلام والمتعاقدين
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري تناولت السياسة والعلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

المدير العام

نبيه بري

الجمهوري

ابراهيم

جمهورية

الكريم

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:23 | 2026-01-13
Lebanon24
11:18 | 2026-01-13
Lebanon24
11:17 | 2026-01-13
Lebanon24
11:14 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24