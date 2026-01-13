تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-01-2026
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد أوساط الأهالي حالة استياء كبيرة بعد قرار عدد واسع من المدارس الإقفال اليوم بسبب
العاصفة
والبرد، في وقت تشير المعطيات الجوية إلى أن ذروة العاصفة تنتهي اليوم، ما يطرح علامات استفهام حول سبب تعطيل الدراسة يوم غد.
أهالٍ كُثُر عبّروا عن غضبهم من هذا النهج المتكرر، معتبرين أن القرارات لم تعد تُبنى على وقائع دقيقة، بل على افتراضات ومبالغات تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل مستمر.
ويحذّر الأهالي من أن التلاميذ باتوا الخاسر الأكبر، إذ بين العواصف، والتهديدات الصحية المحتملة، والتوترات الأمنية، تصبح أيام التعليم الفعلي أقل من المطلوب، ما ينعكس مباشرة على مستوى الطلاب والتحصيل العلمي.
وتساءل الأهالي:إذا كانت العاصفة تنحسر اليوم، فلماذا الإقفال غداً؟ولماذا يُحرم الطلاب من يوم دراسي إضافي في ظل عام دراسي مليء اصلا بالتعطيل؟
وسط هذا الواقع، تتصاعد المطالب بوضع آلية واضحة وموحّدة لاتخاذ قرارات الإقفال، مبنية على معايير علمية دقيقة، بعيداً عن الارتجال، حفاظاً على حق التلاميذ في التعليم
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
13/01/2026 18:58:52
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب أمريكي واسع من منظمات دولية بقرار من ترامب
Lebanon 24
انسحاب أمريكي واسع من منظمات دولية بقرار من ترامب
13/01/2026 18:58:52
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من اللاعب الذي أثار استياء جماهير مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا؟
Lebanon 24
من اللاعب الذي أثار استياء جماهير مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا؟
13/01/2026 18:58:52
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
Lebanon 24
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
13/01/2026 18:58:52
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
العاصفة
العلم
بيرة
ايير
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
Lebanon 24
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:23 | 2026-01-13
13/01/2026 11:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:18 | 2026-01-13
13/01/2026 11:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:17 | 2026-01-13
13/01/2026 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:28 | 2026-01-13
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:23 | 2026-01-13
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:18 | 2026-01-13
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:17 | 2026-01-13
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:14 | 2026-01-13
من يعقوبيان.. سؤال الى الحكومة حول عدم تعيين أعضاء المجلس الدستوري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 18:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24