تحذير من منتحلي الصفة والعاملين في التمريض

صدر عن نقابة الممرضات والممرضين، بيان قالت فيه: "تعقيبا على البلاغ الصادر عن - العامة في شأن إلقاء القبض على شخص بتهمة السرقة خلال عمله في مجال التمريض، يهم النقابة التأكيد على إدانتها الشديدة لتفاقم ظاهرة ممارسة المهنة من قبل ومنتحلي الصفة غير المؤهّلين وغير اللبنانيين أو غير المرخّص لهم قانونًا، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على صحة المرضى وسلامة المجتمع، لا سيّما في مجال التمريض والرعاية الصحية المنزلية، حيث تتعدّى المخالفات الأخطاء المهنية لتطال أفعالًا جرمية كالسرقة والإحتيال وإساءة الأمانة".



وأكدت النقابة أهمية اقتراح القانون المتعلّق بتنظيم الرعاية الصحية المنزلية، والذي أُقرّ في النيابية، باعتباره خطوة أساسية لضبط هذا القطاع ووضع حدّ للفوضى المتزايدة فيه"، معلنة انها "في هذا الإطار، تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على استكمال إطار تنظيمي يحدّد الشروط والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه الخدمات التمريضية، ويؤمّن الحماية للمرضى وعائلاتهم، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إقرار القانون وإصداره".



كما دعت النقابة المواطنين إلى "التنبّه من الممارسات المخالفة للقانون، وحصر التعامل بالمؤسسات المرخّصة وبالممرضات والممرضين المسجّلين أصولًا في النقابة، والملتزمين الوصفة الطبية والبروتوكولات المعتمدة، حفاظًا على صحة المرضى وسلامة المجتمع".

