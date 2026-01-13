يوم غدّ... إنعقاد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة

تنعقد بعد ظهر غد الأربعاء في السرايا أعمال اللجنة -اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الدكتور نواف سلام والدكتور جعفر حسان.

ومن المقرر ان يصل إلى قرابة الثالثة ظهر غد رئيس الحكومة الأردنية حيث يكون في استقباله الرئيس سلام، على ان ينتقلا بعد ذلك الى السرايا حيث تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف .

وبعد اجتماع ثنائي بينهما تنعقد أعمال اللجنة العليا برئاسة الرئيسين سلام وحسان في حضور أعضاء الجانبين اللبناني والأردني، ويتم في ختامها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

ومن المقرر ان يدلي الرئيسان سلام وحسان بتصريح صحافي بعد انتهاء أعمال اللجنة.

Advertisement