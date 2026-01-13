تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

يوم غدّ... إنعقاد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:17
Doc-P-1467970-639039216153414845.jpg
Doc-P-1467970-639039216153414845.jpg photos 0
تنعقد بعد ظهر غد الأربعاء في السرايا أعمال اللجنة العليا الأردنية -اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الدكتور نواف سلام والدكتور جعفر حسان. 
ومن المقرر ان يصل إلى مطار رفيق الحريري قرابة الثالثة من بعد ظهر غد رئيس الحكومة الأردنية حيث يكون في استقباله الرئيس سلام، على ان ينتقلا بعد ذلك الى السرايا حيث تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الأردني.
وبعد اجتماع ثنائي بينهما تنعقد أعمال اللجنة العليا برئاسة الرئيسين سلام وحسان في حضور أعضاء الجانبين اللبناني والأردني، ويتم في ختامها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .
ومن المقرر ان يدلي الرئيسان سلام وحسان بتصريح صحافي بعد انتهاء أعمال اللجنة.
