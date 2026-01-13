غادرت منزلها منذ شهر ونصف ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة المفقودة



الأكومة (مواليد عام 1996، لبنانيّة)



التي غادرت منذ شهر ونصف منزل زوجها الكائن في بلدة مشحا- عكّار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

