Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية صيدا في حالة استنفار لمواجهة تداعيات العاصفة

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:53
أعلنت بلدية صيدا حالة الاستنفار في صفوف دوريات الشرطة وفرق الطوارئ البلدية، لمواجهة تداعيات العاصفة الهوائية والمطرية والرعدية التي تضرب المنطقة.

وقامت دوريات الشرطة البلدية، يرافقها عضو المجلس البلدي وائل قصب، بجولات ميدانية لوضع إشارات ليلية تحذيرية أمام الحفر المائية الناتجة عن الأمطار، والتحقق من انسيابية الشوارع.

كما نشرت الفرق عند عدد من التقاطعات والأحياء الحساسة لتقديم المساعدة للمواطنين عند الحاجة.

من جانبها، قامت فرق الطوارئ وورش البلدية بـتنظيف أقنية تصريف مياه الأمطار والمجاري من الرواسب والأتربة التي تسببت بانسدادها، وإزالة العوائق وأغصان الأشجار المتساقطة، وإعادة وصل الأسلاك الكهربائية المقطوعة بفعل الرياح.

وتعمل البلدية على تأمين إضاءة أجزاء من الكورنيش البحري والشوارع الأخرى عبر خطوط الإنارة بالطاقة الشمسية.
