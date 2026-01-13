بلدية صيدا في حالة استنفار لمواجهة تداعيات العاصفة

أعلنت بلدية حالة الاستنفار في صفوف دوريات الشرطة وفرق الطوارئ البلدية، لمواجهة تداعيات الهوائية والمطرية والرعدية التي تضرب المنطقة.



وقامت دوريات الشرطة البلدية، يرافقها وائل قصب، بجولات ميدانية لوضع إشارات ليلية تحذيرية أمام الحفر المائية الناتجة عن الأمطار، والتحقق من انسيابية الشوارع.



كما نشرت الفرق عند عدد من التقاطعات والأحياء الحساسة لتقديم المساعدة للمواطنين عند الحاجة.



من جانبها، قامت فرق الطوارئ وورش البلدية بـتنظيف أقنية تصريف مياه الأمطار والمجاري من الرواسب والأتربة التي تسببت بانسدادها، وإزالة العوائق وأغصان الأشجار المتساقطة، وإعادة وصل الأسلاك الكهربائية المقطوعة بفعل الرياح.



وتعمل البلدية على تأمين إضاءة أجزاء من البحري والشوارع الأخرى عبر خطوط الإنارة بالطاقة الشمسية.



