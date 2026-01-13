تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:17
وجه رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني، سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة والمياه جو صدي، حول سبب "الحرمان المزمن من التيار الكهربائي" في بلدات وقرى الجرد.

وقال البعريني في بيان: "هل يعقل أن تبقى مناطقنا دون كهرباء لأيام وأسابيع فيما لا تصلنا أي باخرة فيول أو حصة عادلة من التغذية؟"، معبراً عن استيائه من "هذا الإهمال المتكرر" وغياب الخطط البديلة.

وأشار إلى أن الانقطاع المتواصل "يزيد من معاناة الناس في كافة القطاعات من الصحة والتعليم إلى المياه والخدمات".
