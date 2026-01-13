رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء

وجه بلديات المحامي محمد البعريني، سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة والمياه ، حول سبب "الحرمان المزمن من الكهربائي" في بلدات وقرى الجرد.



وقال البعريني في بيان: "هل يعقل أن تبقى مناطقنا دون كهرباء لأيام وأسابيع فيما لا تصلنا أي باخرة فيول أو حصة عادلة من التغذية؟"، معبراً عن استيائه من "هذا الإهمال المتكرر" وغياب الخطط البديلة.



وأشار إلى أن الانقطاع المتواصل "يزيد من معاناة الناس في كافة القطاعات من الصحة والتعليم إلى المياه والخدمات".



Advertisement