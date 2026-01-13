هاشم عن كلام وزير الخارجية: يتجاوز حدود الوقاحة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور في بيان، أن "كلام لا يثير الريبة والخشية فحسب بل يتجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك، ووصل لتبرير العدوان الاسرائيلي على وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية".

وقال: "هذا الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية يجب الا يمر مرور الكرام في جلسة ، ولا بد من مساءلته، ولو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت اقالته وعدم التوقف عند اي تداعيات، فما قيل لا يمكن وضعه تحت اي مبرر ولو كان حرية الرأي التي قفز فوقها الى خيار سياسي يخدم العدو الاسرائيلي ومصالحه، وهذا لا يحتاج الى تفسير لا من منطلق دستوري او اختلاف سياسي. الى متى سياسة دفن الرأس في الرمال؟ لقد آن اوان قول الامور كما هي، وهل سيبقى الرهان على اضعاف البلد لأخذه الى الرهانات القاتلة؟".

