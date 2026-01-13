تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1468003-639039255077966925.png
Doc-P-1468003-639039255077966925.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت تُحاصر فيه العاصفة الجوية لبنان، وتهطل الثلوج الكثيفة على ارتفاع ألف متر، وتُغلق طرقات رئيسية جبلية، يخرج من قلب الصقيع مشهد لا يخلو من المفارقة: شباب ورجال ينتشرون عند المنعطفات الخطرة،  وفي المناطق الجبلية، ليس لإنقاذ المحتجزين فحسب، بل لصنع فرصة رزق مؤقتة في عز العاصفة. فبينما يخشى معظم الناس الخروج من منازلهم، يقف هؤلاء على حواف الطرق، يقدمون خدمة تركيب سلاسل الحديد للسيارات مقابل 10 إلى 50 دولاراً وأكثر وذلك حسب المنطقة، والوقت التي تتم من خلالها عملية التركيب.

مع هطول الثلوج الكثيفة ليلاً وتشكل الجليد على الطرقات، تحولت الممرات الجبلية إلى مصائد للسيارات العابرة، خاصة تلك المتجهة من بيروت إلى البقاع عبر الطرقات الجبلية. وتسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، المصاحب للمنخفض الجوي الاتي من شمال البحر الأسود، في إرباك حركة المرور، ما خلق حاجة ملحة لخدمات تركيب السلاسل الحديدية، التي تتحول ككل موسم إلى "مهنة لحظية" تؤمن دخلاً سريعاً لعشرات الشباب في القرى الجبلية.

بحسب ما يروي أحد السائقين من الذين علقوا في منطقة ضهر البيدر لـ"لبنان24"، فإن أسعار الخدمة لا تخضع لتعرفة محددة، بل لـ"قانون العرض والطلب". فكلما اشتدت العاصفة وازدادت صعوبة الرؤية والحركة، ارتفع السعر من 10 دولارات ليصل إلى 50 دولاراً وأكثر لكل سيارة. 
ورغم أن هذه الخدمة تُعتبر منفذاً للعديد من السائقين العالقين، إلا أن البعض يرى في الأسعار المرتفعة شكلاً من أشكال "الاستغلال في وقت الشدة". لكن آخرين يدافعون عن العاملين، مؤكدين أنهم يقدمون خدمة لا غنى عنها في ظروف خطرة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى صباح يوم الأربعاء، حيث سينحسر المنخفض تدريجياً مخلّفاً موجة صقيع وتشكّلاً للجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لبنان اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار والسبب هو أميركا الطاغية والعدو "الاسرائيلي"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة البابا إلى لبنان: هدوء ما قبل العاصفة؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

البحر الأسود

ضهر البيدر

لبنان24

البقاع

بيروت

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:24 | 2026-01-13
Lebanon24
13:47 | 2026-01-13
Lebanon24
13:31 | 2026-01-13
Lebanon24
13:24 | 2026-01-13
Lebanon24
13:09 | 2026-01-13
Lebanon24
12:57 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24