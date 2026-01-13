مرقص تلا أبرز مقررات مجلس الوزراء.. وهذا ما قيل عن بند إعادة الإعمار

تلا مقررات جلسة ، معلناً أنّ البحث تناول سبل زيادة الإنفاق والواردات من زاوية الإنماء، إلى جانب ملفات ترتبط بالأملاك العامة والعقارات المملوكة من الدولة.

وأشار إلى التشديد على منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية، ومواكبة احتساب الضرر البيئي في شأن المقالع، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الأملاك العامة البحرية بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.

ولفت إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما يتيح للبلديات والخزينة تغطية كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات، مؤكداً أيضاً أنّ بند ليس مُغيباً، وأنّ جلسة قريبة ستُعقد للبت به "بإيجابية".

