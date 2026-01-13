طرابلسي: طبقة سياسية تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل"

كتب النائب عبر منصة اكس: "سقوط الأقنعة"، طبقة سياسية تعيش على الفتات الإقليمي تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل". هؤلاء لا يمكنهم بناء دولة أو حماية سيادة أو تأمين لشعب. الكرامة الوطنية تبدأ من كرامة السياسي الشخصية، ومن يفتقدها أمام " " لن يجدها أمام شعبه. هل تعتقدون أن هؤلاء السياسيين يتعلمون من دروس الفضيحة، أم أن "غريزة التزلف" متجذرة في نهجهم؟"

