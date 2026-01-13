تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الأوضاع العامة في صيدا بين بهية الحريري ومحافظ الجنوب

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:15
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري والنائبة السابقة بهية الحريري محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه بسرايا صيدا الحكومي، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القضايا الحياتية والتنموية والبيئية المتعلقة بمدينة صيدا ومحيطها.

ثم استكمل اللقاء بحضور رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ببحث في مشكلة النفايات في منطقتي صيدا وجزين، في أعقاب قرار بلدية صيدا عدم استقبال النفايات في معمل المعالجة من خارج اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، حيث كانت مناسبة أطلع خلالها حجازي كلا من الحريري وضو على أجواء لقائه ورئيس اتحاد بلديات جزين الدكتور بسام رومانوس مع وزيرة البيئة وما تم الإتفاق عليه من خطوات لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.

وتابعت الحريري هذا الموضوع مع الوزير السابق الدكتور هيكتور حجار الذي التقاها في دارتها بالهلالية، بحضور مستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ، وكانت جولة أفق للأوضاع العامة ولشؤون مشتركة بين جزين وصيدا.

وكانت الحريري تابعت أزمة النفايات المستجدة مع فد ضم رؤساء بلديات: جزين دافيد الحلو، كفرجرة مارون شلهوب، كرخا جان نخلة (نائب رئيس اتحاد بلديات جزين)، والحمصية جهاد الطويل، التقاها في "فيلا الهلالية"، بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو وصباغ.

كما التقت رئيس بلدية درب السيم إبراهيم باسيل الذي عرض معها شؤونا حياتية وخدماتية في منطقتي درب السيم وسيروب، بحضور صباغ ووليد صفدية. 

 

