الأوضاع العامة في صيدا بين بهية الحريري ومحافظ الجنوب

استقبلت رئيسة مؤسسة والنائبة السابقة بهية الحريري محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه بسرايا الحكومي، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الحياتية والتنموية والبيئية المتعلقة بمدينة صيدا ومحيطها.

ثم استكمل اللقاء بحضور بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ببحث في مشكلة النفايات في منطقتي صيدا وجزين، في أعقاب قرار بلدية صيدا عدم استقبال النفايات في معمل المعالجة من خارج اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، حيث كانت مناسبة أطلع خلالها حجازي كلا من الحريري وضو على أجواء لقائه ورئيس اتحاد بلديات جزين الدكتور بسام رومانوس مع وزيرة البيئة وما تم الإتفاق عليه من خطوات لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.

وتابعت الحريري هذا الموضوع مع الوزير السابق الدكتور هيكتور الذي التقاها في دارتها بالهلالية، بحضور مستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ، وكانت جولة أفق للأوضاع العامة ولشؤون مشتركة بين جزين وصيدا.

وكانت الحريري تابعت أزمة النفايات المستجدة مع فد ضم رؤساء بلديات: جزين دافيد الحلو، كفرجرة مارون شلهوب، كرخا جان نخلة (نائب رئيس اتحاد بلديات جزين)، والحمصية جهاد ، التقاها في "فيلا الهلالية"، بحضور منسق عام " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو وصباغ.

كما التقت رئيس بلدية درب السيم إبراهيم الذي عرض معها شؤونا حياتية وخدماتية في منطقتي درب السيم وسيروب، بحضور صباغ ووليد صفدية.