بالفيديو.. تحذير من قوى الأمن للسائقين بشأن هذا الأمر!

صدر عن ما يلي: "بعد قيامهما بمناورات ذات خطورة العام، نظمت مفرزتا سير وبعبدا محضري ضبط من الفئة الخامسة بحق السائقين وتم حجز السيارتين. تحذّر قوى الأمن السائقين من القيام بمثل هذه المناورات التي تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين".







بعد قيامهما بمناورات ذات خطورة على الطريق العام، نظمت مفرزتا سير #بعلبك و #بعبدا محضري ضبط من الفئة الخامسة بحق السائقين وتم حجز السيارتين

تحذّر #قوى_الأمن السائقين من القيام بمثل هذه المناورات التي تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. pic.twitter.com/q59SFxM8TL — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 13, 2026