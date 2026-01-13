تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزيرة الشؤون الاجتماعية: نثمن عاليًا المبادرات الميدانية

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:40
أقيم اليوم حفل توزيع القروض ضمن برنامج دعم وتمويل القروض الصغيرة، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد وحضورها، والذي انعقد هذا العام تحت شعار "مشروعك المحلي هو مشروعنا الوطني LIFT 5 – Loan Initiatives for Financial Transformation، الذي تنفّذه "مؤسّسة ميشال عيسى للتنمية المحليّة" بالشراكة مع شركة " VITAS S.A.L" ، في مقرّ شركة " IPT " في عمشيت. 

واعربت الوزيرة السيّد عن "تقديرها لمبادرة LIFT 5 وللدور الذي تؤدّيه مؤسّسة ميشال عيسى للتنمية المحليّة وشركاؤها في دعم المجتمعات على الأرض"، معتبرةً أنّ "مثل هذه المبادرات تشكّل حاجة ملحّة في المرحلة الراهنة".


وقالت:"نحن كوزارة نضع الاستراتيجيات العامة على المستوى الوطني، لكننا نثمّن عاليًا المبادرات الميدانية كهذه، لأنها تترجم الاستراتيجية العامة إلى أثر فعلي يخدم الناس مباشرة".


وأشارت إلى أنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على تطوير مقاربتها، بحيث لا تقتصر مهمّتها على الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تتّجه بشكل متزايد نحو التنمية والإدماج الاجتماعي"، موضحة أنّ "الهدف هو تمكين المستفيدين من برامج الوزارة ليس فقط عبر الدعم المالي، بل أيضًا من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات، بما يتيح لهم تأمين دخل مستدام والانتقال من الاتّكالية إلى الاعتماد على الذات".

وختمت السيد كلمتها بشكر "مؤسّسة ميشال عيسى للتنمية المحليّة" على عرض تجربتها ومبادراتها"، مؤكّدةً "تطلّع الوزارة إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار استراتيجية الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى مشاريع وبرامج أخرى تصبّ في خدمة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
