في عدة مناطق.. الجيش يوقف مروّج مخدرات ويضبط أسلحة وذخائر (صورة)

Lebanon 24
13-01-2026 | 13:09
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية وفي هذا السياق أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 12/1/2026 في منطقة طبرجا – كسروان المواطن (ع.ك.) لترويجه المخدرات، كما دهمت شقة في منطقة حالات – جبيل يستخدمها لتخزين المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى بطاقات هوية مزوّرة.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية منزل المواطن (م.ز) في منطقة إيعات – بعلبك وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.


قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

اللبنانية

القضاء

لبنان

