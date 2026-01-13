في عدة مناطق.. الجيش يوقف مروّج مخدرات ويضبط أسلحة وذخائر (صورة)

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق وفي هذا السياق أوقفت دورية من بتاريخ 12/1/2026 في منطقة – كسروان المواطن (ع.ك.) لترويجه المخدرات، كما دهمت شقة في منطقة حالات – يستخدمها لتخزين المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى بطاقات هوية مزوّرة.كما دهمت دورية أخرى من المديرية منزل المواطن (م.ز) في منطقة إيعات – وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.