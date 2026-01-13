إطلاق نار في حي الجامعة بالحدث.. خلاف عائلي يتحوّل إلى ثأر

شهد حي الجامعة في الحدث حالة من الهلع بعد سماع إطلاق نار، وتبيّن لاحقاً أن الشاب رائد هيثم اقتحم الحي وأطلق النار باتجاه منزل عمه وأبناء عمه، من دون تسجيل إصابات.



وجاءت الحادثة في إطار خلاف عائلي قديم تحوّل إلى ثأر مستمر.

