تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجماعة الإسلامية في لبنان ترد على تصنيف واشنطن

Lebanon 24
13-01-2026 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1468106-639039381581682543.webp
Doc-P-1468106-639039381581682543.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ردت الجماعة الإسلامية في لبنان على القرار الصادر عن الإدارة الأميركية بتصنيف ما سمّته "الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن القرار سياسي وإداري ولا أثر قانوني له داخل لبنان، حيث تبقى المرجعية الوحيدة الدستور والقوانين اللبنانية.

وقالت الجماعة إن القرار يصب في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي ويخدم سياقًا سياسيًا إقليميًا، مؤكدة أن الجماعة مرخّصة وتعمل بشكل علني وتحت سقف القانون ولم تصدر بحقها أي أحكام قضائية تدينها أو تجرّمها.

وشددت على رفضها للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وعلى التزامها بالحفاظ على استقرار لبنان والسلم الأهلي، ودعت إلى الحوار المسؤول والشفاف والتعاطي مع الموضوع بروح المسؤولية بعيدًا عن التهويل أو الاستثمار السياسي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجماعة الإسلامية: التصنيف الأميركي للجماعة سياسي وفوق القوانين الدولية ولا يترتّب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الإسلامية التقت وفدا من مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "المونيتور": الجماعة الإسلامية اللبنانية في دائرة الضوء مع تحرك واشنطن لتصنيف فروع للإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الإسرائيلي

اللبنانية

المسلمين

الاحتلال

الإسلام

إسرائيل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-01-13
Lebanon24
16:03 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:17 | 2026-01-13
Lebanon24
15:12 | 2026-01-13
Lebanon24
15:08 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24