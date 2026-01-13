الجماعة الإسلامية في لبنان ترد على تصنيف واشنطن

ردت الجماعة الإسلامية في على القرار الصادر عن بتصنيف ما سمّته "الفرع اللبناني لجماعة الإخوان "، مؤكدة أن القرار سياسي وإداري ولا أثر قانوني له داخل لبنان، حيث تبقى المرجعية الوحيدة والقوانين .

وقالت الجماعة إن القرار يصب في خدمة مصالح ويخدم سياقًا سياسيًا إقليميًا، مؤكدة أن الجماعة مرخّصة وتعمل بشكل علني وتحت سقف القانون ولم تصدر بحقها أي أحكام قضائية تدينها أو تجرّمها.

وشددت على رفضها للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وعلى التزامها بالحفاظ على استقرار لبنان والسلم الأهلي، ودعت إلى الحوار المسؤول والشفاف والتعاطي مع الموضوع بروح المسؤولية بعيدًا عن التهويل أو الاستثمار السياسي.