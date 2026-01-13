عمار: رجي يبرر إجرام العدو بحق اللبنانيين

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب علي عمار، في بيان، رداً على كلام وزير الخارجية يوسف رجّي أن "التصريح الذي أدلى به رجي، والذي ذهب فيه إلى حدّ منح العدو الإسرائيلي الحق في الاعتداء على لبنان ومبررًا كل إجرامه في حق اللبنانيين هو سقوط سياسي ووطني وخلُقي مدوٍّ. فبدلا من أن يقوم الوزير بواجبه الطبيعي في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يفعّل عمله الديبلوماسي برفع الصوت في المحافل الدولية دفاعاً عن السيادة اللبنانية واللبنانيين، ورفضًا للغطرسة والعدوان الصهيوني، تراه يسوغ الإجرام والقتل الصهيوني الذي يتعرض له أبناء بلده".
أضاف عمار: "إن هذا الكلام غير المسؤول، وهذا الانحدار في الخطاب من قبل مسؤول رسمي يسيء إلى الدولة اللبنانية، ويضرب ما تبقى من صورتها وموقعها وكرامتها أمام شعبها، حين يتحول وزير خارجيتها إلى شاهد زور على جرائم العدو ومشجعًا عليها. وإن هذا التصريح الخطر يستوجب موقفًا واضحًا وحاسمًا من رئيسي الجمهورية والحكومة، ووضع حدّ لهذا النوع من التصريحات التي تؤجّج الانقسامات الداخلية ولا تخدم إلا العدو ومصلحته".
وختم: "أُدعوا الوزير رجي إلى إعادة قراءة بنود اتفاق وقف إطلاق النار جيدًا وبتمعن، إذ يبدو أنه غير ملمّ بتفاصيله، وعدم تبني سرديات العدو بدلا من الموقف الرسمي اللبناني".