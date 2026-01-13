عمار: رجي يبرر إجرام العدو بحق اللبنانيين

اعتبر عضو " للمقاومة"، النائب ، في بيان، رداً على كلام يوسف رجّي أن "التصريح الذي أدلى به رجي، والذي ذهب فيه إلى حدّ منح العدو الحق في الاعتداء على ومبررًا كل إجرامه في حق اللبنانيين هو سقوط سياسي ووطني وخلُقي مدوٍّ. فبدلا من أن يقوم الوزير بواجبه الطبيعي في إدانة الاعتداءات ، وأن يفعّل عمله الديبلوماسي برفع الصوت في المحافل الدولية دفاعاً عن السيادة واللبنانيين، ورفضًا للغطرسة والعدوان ، تراه يسوغ الإجرام والقتل الصهيوني الذي يتعرض له أبناء بلده".

أضاف عمار: "إن هذا الكلام غير المسؤول، وهذا الانحدار في الخطاب من قبل مسؤول رسمي يسيء إلى ، ويضرب ما تبقى من صورتها وموقعها وكرامتها أمام شعبها، حين يتحول وزير خارجيتها إلى شاهد زور على جرائم العدو ومشجعًا عليها. وإن هذا التصريح الخطر يستوجب موقفًا واضحًا وحاسمًا من رئيسي الجمهورية والحكومة، ووضع حدّ لهذا النوع من التصريحات التي تؤجّج الانقسامات الداخلية ولا تخدم إلا العدو ومصلحته".

وختم: "أُدعوا الوزير رجي إلى إعادة قراءة بنود اتفاق وقف إطلاق النار جيدًا وبتمعن، إذ يبدو أنه غير ملمّ بتفاصيله، وعدم تبني سرديات العدو بدلا من الموقف الرسمي اللبناني".