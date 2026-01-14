الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من مخاطر التركيب العشوائي للطاقة الشمسية

أشارت " للعقارات" في بيان، الى أنها "لطالما نبّهت وحذّرت من مخاطر التركيب العشوائي وغير المدروس لأنظمة الطاقة الشمسية وخصوصا على أسطح الأبنية القديمة وخارج مجال الشرفات".

وشدّدت على "ضرورة الالتزام الصارم لمعايير السلامة العامة المعتمدة محلياً ودولياً عند تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وبما يتناسب مع طبيعة المناخ وسرعة الرياح في ، والتأكد من سلامة الأسطح وصلاحيتها لتحمّل الأوزان والأحمال الناتجة عن الألواح والهياكل المعدنية، وتصنيف هذه الأسطح وفق أطر ومعايير هندسية ومهنية واضحة".

ودعت الى "إلزامية تنفيذ أعمال التركيب من جهات متخصصة ومهندسين وفنيين مؤهّلين، واستخدام تجهيزات تثبيت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من جودة وصلاحية البضائع والمواد المستخدمة".

ودعت "البلديات والجهات الرقابية إلى تكثيف المتابعة والكشف الميداني، وعدم منح أي تراخيص أو غضّ النظر عن التركيبات المخالفة أو غير الآمنة".

كما دعت الى "تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره أو مخالفته لمعايير السلامة، لما قد يسببه ذلك من أضرار جسيمة تهدد السلامة العامة".

وناشدت "الجميع التعامل مع هذا الملف بجدّية ومسؤولية، والعمل على تحديث وتعديل معايير التركيب عند الحاجة بما ينسجم مع الواقع المناخي والهندسي، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لتكرار الحوادث، مؤكدة انها "ستواصل دورها التنبيهي والمهني والتوجيهي في هذا الإطار، حرصاً على المصلحة العامة وحماية المواطنين والممتلكات".

Advertisement