ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

ينحسر المنخفض الجوي تدريجا عن والحوض الشرقي للمتوسط مخلفا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية حيث يستقرالطقس حتى يوم الجمعة، ثم يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير منخفض جوي آخر مصدره والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، ثلوجا، عواصف رعدية، ورياحا شديدة.



تحذير: من سلوك الطرق الجبلية بدءا من 1400 متر بسبب تراكم الثلوج ، ونحذر من الانزلاقات على الطرق الجبلية بسبب تكون الجليد.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بين 12و 19، في بين 9 و 17 درجة وفي بين 3 و 13 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات .

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية، يتحول الطقس تدريجا بعد الظهر الى غائم مع وصول المنخفض الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في الفترة المسائية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1700 متر، و يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت:

غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج بدءا من 1500 متر، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



