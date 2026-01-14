تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
4
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. إقفال معمل قشطة ومحاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفة (صور)
Lebanon 24
14-01-2026
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في
الشمال
جولاتها الرقابية على أصحاب المولّدات الخاصة في مدينة
طرابلس
، حيث جرى الأسبوع الماضي تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لعدم تركيب عدادات ومخالفة التسعيرة الرسمية.
وفي ما يتعلّق بملف سلامة الغذاء، قامت دوريات المصلحة بالكشف على معامل القشطة ومحال الحلويات، وتم سحب 3 عينات قشطة، وقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة في أحد معامل القشطة في طرابلس من ناحية عدم الالتزام بالشروط الصحية والنظافة العامة، وبناءً عليه تم تسطير محضر ضبط وختم المعمل بالشمع الأحمر، وذلك بناءً لإشارة المدعي العام الاسئنافي في الشمال
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات
Lebanon 24
في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات
14/01/2026 11:59:17
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
14/01/2026 11:59:17
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بخعون تحذّر أصحاب المولدات من مخالفة التعرفة الرسمية
Lebanon 24
بلدية بخعون تحذّر أصحاب المولدات من مخالفة التعرفة الرسمية
14/01/2026 11:59:17
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
14/01/2026 11:59:17
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمع الأحمر
طرابلس
التزام
الشمال
جولا
دوري
تركي
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
لودريان في السراي الحكومي
Lebanon 24
لودريان في السراي الحكومي
04:49 | 2026-01-14
14/01/2026 04:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير عرض الاوضاع مع السفير الفنزويلي
Lebanon 24
شقير عرض الاوضاع مع السفير الفنزويلي
04:45 | 2026-01-14
14/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
Lebanon 24
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
04:38 | 2026-01-14
14/01/2026 04:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
Lebanon 24
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
04:30 | 2026-01-14
14/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة الراهنة امتحان للدولة ونتوقع خطوات سريعة في ملف حصر السلاح
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة الراهنة امتحان للدولة ونتوقع خطوات سريعة في ملف حصر السلاح
04:28 | 2026-01-14
14/01/2026 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
13/01/2026 10:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:49 | 2026-01-14
لودريان في السراي الحكومي
04:45 | 2026-01-14
شقير عرض الاوضاع مع السفير الفنزويلي
04:38 | 2026-01-14
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
04:30 | 2026-01-14
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
04:28 | 2026-01-14
الجميّل: المرحلة الراهنة امتحان للدولة ونتوقع خطوات سريعة في ملف حصر السلاح
04:25 | 2026-01-14
رابطة الروم الكاثوليك تؤكد التكافل والتضامن بين أعضائها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 11:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24