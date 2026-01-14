تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

في طرابلس.. إقفال معمل قشطة ومحاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفة (صور)

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:55
تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولاتها الرقابية على أصحاب المولّدات الخاصة في مدينة طرابلس، حيث جرى الأسبوع الماضي تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لعدم تركيب عدادات ومخالفة التسعيرة الرسمية.

وفي ما يتعلّق بملف سلامة الغذاء، قامت دوريات المصلحة بالكشف على معامل القشطة ومحال الحلويات، وتم سحب 3 عينات قشطة، وقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة في أحد معامل القشطة في طرابلس من ناحية عدم الالتزام بالشروط الصحية والنظافة العامة، وبناءً عليه تم تسطير محضر ضبط وختم المعمل بالشمع الأحمر، وذلك بناءً لإشارة المدعي  العام الاسئنافي في الشمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
