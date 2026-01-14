تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: أمن الجنوب يحتاج إلى تحضير استراتيجي لا بيانات

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:25
A-
A+

Doc-P-1468294-639039795846143575.jpg
Doc-P-1468294-639039795846143575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أنّ "أمن لبنان سيما أمن الجنوب اللبناني، ليس حفلة ليل أو سهرة مسامرة، بل تحضير وغرف تفكير استراتيجي وتموضع ومنشآت تحت الأرض وملاحم قتال سيادي كتلك التي شهدها لبنان على الحافة الأمامية للجنوب، والبكاء على الأطلال والتفرّج على تدمير القرى والغارات التي تنسف الأبنية دون المبادرة إلى أي شيء، عجز وفشل وهروب من المسؤولية الوطنية، والعاقل من استردّ البلد والدولة والمرافق الخدمية والأمنية والسيادية يوم اغتصبتها إسرائيل".

ولوزير الخارجية يوسف رجي قال: "كلامك لا يشبه موقعك، وموقعك لا يشبهك، ومهمة وزارة الخارجية حماية مصالح لبنان لا حماية مصالح إسرائيل، وحائط المبكى هناك وليس هنا، ولا شيء أخطر على لبنان ممن يجيّر سلطته الوطنية لتأمين مصالح عدو وطنه اللدود، والخائن ليس من يتحضّر للدفاع عن بلد، بل من يفرّغ وطنه من قدرات المقاومة والجيش بما يعني هذان القطبان من ضمانة بقاء لبنان، والخطر على الوطن ليس من العدو فقط بل من الوكيل المحلي الذي يفتح له الأبواب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان قبلان: العالم يحتاج إلى سلام حقيقي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 11:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: البلد والمنطقة في لحظة غموض استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 11:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تندد باستراتيجية ترامب الأمنية وتؤكد بأنها لا تحتاج إلى "نصائح من الخارج"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 11:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: لا نرى مؤشرات على تحضير القوى الكبرى لاستئناف التجارب النووية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 11:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الجعفري الممتاز

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

أحمد قبلان

الشيخ أحمد

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-14
Lebanon24
04:45 | 2026-01-14
Lebanon24
04:38 | 2026-01-14
Lebanon24
04:30 | 2026-01-14
Lebanon24
04:28 | 2026-01-14
Lebanon24
04:25 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24