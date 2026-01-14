تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قبلان: أمن الجنوب يحتاج إلى تحضير استراتيجي لا بيانات
Lebanon 24
14-01-2026
|
02:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
في بيان أنّ "أمن
لبنان
سيما أمن الجنوب اللبناني، ليس حفلة ليل أو سهرة مسامرة، بل تحضير وغرف تفكير استراتيجي وتموضع ومنشآت تحت الأرض وملاحم قتال سيادي كتلك التي شهدها لبنان على الحافة الأمامية للجنوب، والبكاء على الأطلال والتفرّج على تدمير القرى والغارات التي تنسف الأبنية دون المبادرة إلى أي شيء، عجز وفشل وهروب من المسؤولية الوطنية، والعاقل من استردّ البلد والدولة والمرافق الخدمية والأمنية والسيادية يوم اغتصبتها
إسرائيل
".
ولوزير الخارجية يوسف رجي قال: "كلامك لا يشبه موقعك، وموقعك لا يشبهك، ومهمة
وزارة الخارجية
حماية مصالح لبنان لا حماية مصالح إسرائيل، وحائط المبكى هناك وليس هنا، ولا شيء أخطر على لبنان ممن يجيّر سلطته الوطنية لتأمين مصالح عدو وطنه اللدود، والخائن ليس من يتحضّر للدفاع عن بلد، بل من يفرّغ وطنه من قدرات
المقاومة
والجيش بما يعني هذان القطبان من ضمانة بقاء لبنان، والخطر على الوطن ليس من العدو فقط بل من الوكيل المحلي الذي يفتح له الأبواب".
لودريان في السراي الحكومي
Lebanon 24
لودريان في السراي الحكومي
04:49 | 2026-01-14
14/01/2026 04:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير عرض الاوضاع مع السفير الفنزويلي
Lebanon 24
شقير عرض الاوضاع مع السفير الفنزويلي
04:45 | 2026-01-14
14/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
Lebanon 24
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
04:38 | 2026-01-14
14/01/2026 04:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
Lebanon 24
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
04:30 | 2026-01-14
14/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة الراهنة امتحان للدولة ونتوقع خطوات سريعة في ملف حصر السلاح
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة الراهنة امتحان للدولة ونتوقع خطوات سريعة في ملف حصر السلاح
04:28 | 2026-01-14
14/01/2026 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
