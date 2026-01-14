في هذه المنطقة.. إجراءات قضائية بحق صاحب معمل أجبان غير مرخص

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود معمل غير مرخّص لصناعة الألبان والأجبان في بلدة ، وغير مستوفٍ للشروط الصحيّة المعتمدة.بتاريخ 05-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، داهمت قوّة من المفرزة المعمل المذكور، بحضور مفتّش من وزارة الصحّة العامّة، حيث جرى توقيف مالكه الذي تبيّن أنّه يُدعى:ج. ق. (مواليد عام ١٩٦٩ لبناني).وبتفتيش المكان، تبيّن وجود نحو /80/ قالبًا من الجبنة موضّبة داخل أكياس غير مخصّصة للاستخدام الغذائي، وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحيّة المعتمدة، فضلًا عن عدم حيازة مالك المعمل أي ترخيص قانوني يجيز له ممارسة هذا النوع من النشاط.وقد تمّ تلف كامل الكمية المضبوطة أصولًا، كما أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف المختص.