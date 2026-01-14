تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في هذه المنطقة.. إجراءات قضائية بحق صاحب معمل أجبان غير مرخص

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:30
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود معمل غير مرخّص لصناعة الألبان والأجبان في بلدة زحلة، وغير مستوفٍ للشروط الصحيّة المعتمدة.

بتاريخ 05-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، داهمت قوّة من المفرزة المعمل المذكور، بحضور مفتّش من وزارة الصحّة العامّة، حيث جرى توقيف مالكه الذي تبيّن أنّه يُدعى:

ج. ق. (مواليد عام ١٩٦٩ لبناني).

وبتفتيش المكان، تبيّن وجود نحو /80/ قالبًا من الجبنة موضّبة داخل أكياس غير مخصّصة للاستخدام الغذائي، وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحيّة المعتمدة، فضلًا عن عدم حيازة مالك المعمل أي ترخيص قانوني يجيز له ممارسة هذا النوع من النشاط.

وقد تمّ تلف كامل الكمية المضبوطة أصولًا، كما أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.
 
قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

ألبان

