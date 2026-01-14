تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هذه خطة "حزب الله" الانتخابية.. أين أحداث إيران منها؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
14-01-2026
|
04:30
حسمَها رئيس الجمهورية
جوزاف عون
: "الإنتخابات في موعدها وتأجيلها ممنوع".. الرسالة هنا واضحة وتأتي في ذورة الأحداث التي تشهدها
إيران
، إذ يُحكى عن إمكانية حصول تغيير للنظام الحاكم هناك في ظلّ تصاعد موجة ...
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
