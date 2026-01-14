"طيران الشرق الأوسط" الى الواجهة وحجوزات رمضان والفصح انطلقت بقوة

أكّد مصدر مطلع في " " (الميدل إيست) أنّ حركة الحجوزات لرحلات الشركة لشهري المبارك وأعياد المجيد بدأت مبكراً وبوتيرة مرتفعة، في مؤشر واضح إلى عودة النشاط السياحي إلى .

وأشار المصدر لـ" " إلى أنّ اللافت هذا العام هو تسجيل حجوزات مسبقة لموسم الصيف منذ الآن، وخصوصاً من الأميركية، حيث يُقبل والسيّاح الأميركيون على حجز رحلاتهم إلى لفترات طويلة، ما يعكس ثقة متزايدة بالوجهة .

أضاف: أن هذا الإقبال المبكر يُعدّ مؤشراً إيجابياً جداً لموسم سياحي واعد، من شأنه أن يعزّز الحركة الاقتصادية، لا سيّما في قطاعات السياحة، الفنادق، والمطاعم، إلى جانب دعم قطاع الطيران الوطني.

وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذه الأرقام تعكس تحسّناً ملحوظاً في الطلب على لبنان كوجهة سفر، رغم التحديات القائمة، ما يعطي أملاً بعودة صيف نشط وحيوي.



