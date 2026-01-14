تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"طيران الشرق الأوسط" الى الواجهة وحجوزات رمضان والفصح انطلقت بقوة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-01-2026 | 02:45
أكّد مصدر مطلع في "شركة طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) أنّ حركة الحجوزات لرحلات الشركة لشهري رمضان المبارك وأعياد الفصح المجيد بدأت مبكراً وبوتيرة مرتفعة، في مؤشر واضح إلى عودة النشاط السياحي إلى لبنان.
وأشار المصدر لـ" لبنان 24" إلى أنّ اللافت هذا العام هو تسجيل حجوزات مسبقة لموسم الصيف منذ الآن، وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يُقبل المغتربون اللبنانيون والسيّاح الأميركيون على حجز رحلاتهم إلى بيروت لفترات طويلة، ما يعكس ثقة متزايدة بالوجهة اللبنانية.
أضاف: أن هذا الإقبال المبكر يُعدّ مؤشراً إيجابياً جداً لموسم سياحي واعد، من شأنه أن يعزّز الحركة الاقتصادية، لا سيّما في قطاعات السياحة، الفنادق، والمطاعم، إلى جانب دعم قطاع الطيران الوطني.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذه الأرقام تعكس تحسّناً ملحوظاً في الطلب على لبنان كوجهة سفر، رغم التحديات القائمة، ما يعطي أملاً بعودة صيف نشط وحيوي.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

