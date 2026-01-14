تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحرّكات ودراسات جدّية لرفع رواتب القطاع العام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-01-2026 | 03:15
تفيد معلومات "لبنان ٢٤" بأن تحرّكات ودراسات مالية واقتصادية انطلقت بجدّية في الكواليس، بهدف تحسين رواتب موظفي القطاع العام وإعادة تصحيحها بما يتناسب مع كلفة المعيشة والانهيار الحاصل في القدرة الشرائية.
وبحسب المعطيات، فإن البحث لا يقتصر على زيادات ظرفية، بل يشمل مقاربة شاملة لإعادة هيكلة الرواتب والتعويضات، بما يضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم لموظفي الإدارات العامة، العسكريين، والمتقاعدين.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوات تأتي تحت ضغط الاحتقان الاجتماعي المتصاعد وتراجع الخدمات في الإدارات الرسمية نتيجة الهجرة والشلل الوظيفي، ما دفع المعنيّين إلى التعامل مع الملف على أنه أولوية وطنية لمنع انهيار ما تبقّى من القطاع العام.
ويُنتظر أن تتبلور هذه الدراسات في الفترة المقبلة ضمن سلّة إجراءات مالية قد تُطرح قريباً على طاولة مجلس الوزراء.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارات الرسمية

الإدارات العامة

مجلس الوزراء

الكريم

المعن

شام

"خاص لبنان24"

