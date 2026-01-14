تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
لبنان
بيان صادر عن مصرف لبنان... ماذا في تفاصيله؟
Lebanon 24
14-01-2026
|
02:52
photos
أعلن
مصرف لبنان
أنه "في 13 كانون الثاني 2025، عقد حاكم مصرف
لبنان
، يرافقه
الفريق القانوني
للمصرف، سلسلة جلسات مع قاضية التحقيق
الفرنسية
كليمانس
أوليفييه
في
باريس
.و قد ثمنت غاليا القاضية انتقال الحاكم لمقابلتها واعطائها المعلومات الهامة التي كانت تنقصها في الملف، وتم التنسيق على متابعة التعاون كون مصرف لبنان هو طرف أساسي في الدعاوى القائمة امامها."
وأشار إلى أنه تبين "للمصرف نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على اموال عائدة لمصرف لبنان، وقد تمت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورّطة أفراد وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر
أوروبا
وفي ملاذات ضريبية أخرى."
وأكد أن "هذا التنسيق الوثيق مع
القضاء
الفرنسي يُعدّ عنصرًا محوريًا في إثبات المسؤوليات الجزائية. وقد أتاح بالفعل لمصرف لبنان تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بغية استرجاع أمواله المنهوبة."
ولفت إلى أنه "جرى تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني لمصرف لبنان والسلطات القضائية الفرنسية، بما يؤكد أن هذا المسار مستمر، ومتسارع، ويشهد تطورا ايجابياً و مجدياً."
