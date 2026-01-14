فقدان لبناني كان على متن مركب صيد غرق قبالة جزيرة أرواد السورية (صور)

غرق مركب صيد قبالة أثناء قيامه بعمله في عرض البحر، وكان على متنه بحّارة من بينهم لبناني من الميناء ـ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأسفر الحادث عن وفاة أحد البحارة السوريين ونجاة شخصين. في حين أفيد ان اللبناني لا يزال مفقودا.

