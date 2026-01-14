رئاسة الجمهورية: مؤتمر دعم الجيش في باريس في 5 آذار المقبل

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في ، حضره مستشار السعودي الامير يزيد بن فرحان ، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان ، والسفير في ميشال عيسى ،وسفراء وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري عبد العزيز ال ثاني، وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم وقوى الامن الداخلي ، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في في الخامس من شهر اذار المقبل، على ان يفتتحه ايمانويل ماكرون.واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين اوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر .