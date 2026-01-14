في ببنين.. سرقة أسلاك كهربائية والأهالي يحذرون من كارثة

أفاد أهالي بلدة ببنين عن سرقة أسلاك كهرباء وذلك قبل مفرق مقابل صيدلية رشا، حيث تبيّن فقدان 3 أسلاك بشكل كامل وسقوط 3 أخرى على الأرض، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وحذّر الأهالي من خطر كبير في حال عودة الكهربائي لما قد يسبّبه ذلك من كارثة على المارّة وحركة السير، مطالبين الجهات المختصة بالتدخّل السريع ومعالجة الوضع فورًا.





